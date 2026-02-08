Tra le big nessuna come il Diavolo Allegri | pochi cambi massima resa

La Juventus di Allegri si prepara alla sfida con l’Inter, forte di una serie positiva che dura ormai da mesi. I bianconeri sono secondi in classifica, a cinque punti dalla vetta, e cercano di mantenere alta la concentrazione nonostante le tante assenze. Allegri ha annunciato pochi cambi in formazione, puntando sulla massima resa dei suoi giocatori. La squadra ha già raccolto 22 risultati utili di fila, un record che nessun’altra squadra europea può vantare. La sfida è alle porte, e i tifosi sperano che questa volta la Juventus riesca a portare a

Secondo posto in classifica, a -5 dall'Inter in vetta. Con una striscia aperta di risultati utili consecutivi (22: 14 vittorie, 8 pareggi) senza eguali in Europa. Il tutto, con una rosa extra small, costruita nella consapevolezza di non avere le coppe europee, di 23 giocatori (20 di movimento): nessuno ne ha meno in Serie A. Il tutto, nonostante assenze rilevanti lungo il percorso: Leao e Pulisic non sono stati convocati causa rispettivi infortuni per 6 volte a testa, Rabiot ha dovuto saltare 5 partite (e altre 2 nelle quali era ancora tesserato per il Marsiglia). E ancora: Jashari out per 8 gare, Nkunku per 3, per non parlare di Gimenez (14, al momento: "Ci siamo quasi", il messaggio sui social). Tra le "big" nessuna come il Diavolo. Allegri: pochi cambi, massima resa Allegri in conferenza: "Pochi cambi? Non abbiamo una rosa corta. A volte servono le sostituzioni, altre no" Tra Roma e Milan vince l'Inter: Allegri, stavolta il muso è troppo corto. Il Diavolo rallenta Nella sfida tra Roma e Milan all'Olimpico, il risultato finale è stato 1-1. Casertana, D'Agostino: Nessuno ci ha mai messo sotto. Possiamo essere l'intruso tra le bigLunga intervista ai microfoni di Radio Caserta Tv per il presidente della Casertana, Giuseppe D'Agostino. Tanti i temi toccati, iniziando dal pareggio contro il Catania: Avevo tanta paura prima che ... IL DIAVOLO NON MUORE MAI: 21 VOLTE MILAN! Con l'1-1 di Roma, il Milan entra nella storia della stagione 2025-26: Record Europeo: 21 risultati utili consecutivi. Nessuna squadra nei Top 5 campionati d'Europa è rimasta imbattuta così a lun

