Torres Juventus Next Gen 0-1 LIVE | Puczka porta avanti i bianconeri su rigore! Sardi in 10 espulso Zambataro INTERVALLO

Questa sera si è giocato il match tra Torres e Juventus Next Gen, concluso con la vittoria dei bianconeri 1-0. Puczka ha segnato su rigore, mentre i locali hanno giocato in dieci per l’espulsione di Zambataro. La partita è stata combattuta, con poche occasioni da rete e un’attenzione particolare alle decisioni arbitrali.

di Marco Baridon Torres Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie C 202526. Dopo la vittoria col Pineto e un calciomercato di gennaio scintillante, la Juventus Next Gen ha di fronte a sé una prova molto dura: la trasferta sarda sul campo della Torres. Torres Juventus Next Gen 0-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45? COLPO DI TESTA BALDI – Torres vicina al pareggio. Calcio d'angolo di Liviero, sponda di Antonelli per l'incornata di Baldi arpionata in extremis da Scaglia. 43? AMMONITO FATICANTI – Primo giallo del match per la Juve all'indirizzo di Faticanti dopo un'entrata in ritardo su Sala.

