Torino Maripan carica | Questa squadra combatte insieme Le panchine? Nulla di speciale vi dico…
Guillermo Maripán si presenta in conferenza stampa dopo il pari contro la Fiorentina. Il difensore del Torino sottolinea che questa squadra lotta insieme e non dà peso alle panchine, che per lui non sono un problema. A pochi minuti dalla fine, la sua testa ha evitato una sconfitta, mantenendo il risultato sul 2-2.
Approfondimenti su Torino Maripan
Biasin analizza: «2025 faticoso per l’Inter, col Bologna ha perso giocando meglio. Vi dico qual è il problema di questa squadra»
Carlos Augusto a Dazn: «Vittoria di squadra. Il pareggio del Napoli? Se non vinciamo le nostre partite non vale nulla. Sulla classifica dico…»
Carlos Augusto, difensore dell’Inter, ha commentato l’andamento della partita e la situazione in classifica durante un’intervista a Dazn dopo il match contro il Lecce.
Ultime notizie su Torino Maripan
Argomenti discussi: Torino, Simenone in campo con la Fiorentina? L'attaccante ci spera; Pagelle F1, Fiorentina 2-2 Torino: Solomon il migliore, Harrison entra bene, Kean gol, Dodò ingenuo.
Torino, Maripan: Le ultime panchine? Le decisioni del mister sono sempre giusteCon un colpi di testa nei minuti di recupero, Guillermo Maripan ha regalato un punto prezioso al Torino nel match esterno sul campo della Fiorentina.. tuttomercatoweb.com
FINALE! Fiorentina-Torino 2-2: Maripan in extremis risponde al vantaggio violaLa apre Casadei, la riprendono Solomon e Kean e nel recupero Maripan trova un pareggio fondamentale ... msn.com
Fiorentina-Torino 2-2, i granata la riprendono al 94° con un gol di Maripan Di Casadei, Solomon e Kean gli altri goal della partita facebook
#Maripan al 94' salva il #Torino e spegne gli entusiasmi della #Fiorentina: i viola vedono sempre più nero Federico Castiglioni #SerieA #FiorentinaTorino x.com
