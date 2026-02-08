Torino Maripan carica | Questa squadra combatte insieme Le panchine? Nulla di speciale vi dico…

Guillermo Maripán si presenta in conferenza stampa dopo il pari contro la Fiorentina. Il difensore del Torino sottolinea che questa squadra lotta insieme e non dà peso alle panchine, che per lui non sono un problema. A pochi minuti dalla fine, la sua testa ha evitato una sconfitta, mantenendo il risultato sul 2-2.

