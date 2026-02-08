Tor Tre Teste l’ecomostro contestato | residenti chiedono servizi e spazi verdi boccia il nuovo palazzo

Da oltre 30 anni, l’ecomostro di Tor Tre Teste resta uno degli edifici più contestati di Roma. I residenti chiedono servizi e più spazi verdi, mentre l’amministrazione boccia il nuovo palazzo previsto nell’area. La struttura incompiuta, che si erge tra case e strade del quartiere, continua a dividere opinioni e a suscitare polemiche. Ora, i cittadini si preparano a fare pressione per ottenere risposte chiare.

L’ecomostro di Tor Tre Teste, quella struttura incompiuta che da oltre tre decenni deturpa il volto di un quartiere romano, è al centro di una battaglia tra residenti e amministrazione comunale. Se da un lato il municipio V ha annunciato un progetto di riqualificazione che prevede la sua demolizione e la costruzione di un palazzo di cinque piani con alloggi, in parte destinati all’housing sociale, e un polo civico-culturale, dall’altro i cittadini esprimono una forte contrarietà, chiedendo soluzioni alternative che vadano dalla realizzazione di un parcheggio, per risolvere un’annosa problematica del quartiere, alla creazione di spazi di aggregazione sociale e un’area verde.🔗 Leggi su Ameve.eu

I residenti di Tor Tre Teste continuano a chiedere interventi concreti sull’ecomostro.

Roma si sveglia con una grande emergenza in zona Tor Tre Teste.

