Lo slovacco Peter Sagan, tre volte campione del mondo di ciclismo, ha fatto tappa a Milano durante le Olimpiadi. Alla festa di San Siro si è emozionato davanti ai tifosi e ha confessato di aver avuto la pelle d’oca. Per lui, è stata una giornata speciale, un’occasione per vivere da vicino l’atmosfera olimpica e sentirsi parte di questa grande manifestazione.

Appuntamento nel cuore di Milano, in via Gaetano Negri, pochi passi dal Duomo. È lì che fa base la Slovacchia, è lì che è ospite d’onore un certo Peter Sagan, che nel capoluogo lombardo non ci tornava più “dalla fine del Giro d’Italia 2021 mi sa.”. Classe 1990, Peter ha segnato un’epoca e non è a caso è applauditissimo nella organizzatissima base del suo Paese ai Giochi di Milano Cortina 2026: 121 successi in carriera con Fiandre, Roubaix, 7 maglie verdi al Tour (record) e soprattutto tre Mondiali di fila tra il 2015 e il 2017 come nessuno mai. Ai Giochi ha partecipato due volte da atleta, invece, senza mai salire sul podio: “Ma non avevo mai potuto partecipare alla cerimonia d’apertura, perché era sempre alla vigilia o quasi delle mie gare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toh, all’Olimpiade c’è anche Sagan: "A San Siro mi sono emozionato, è la festa più grande"

Questa sera a San Siro si è alzato il sipario sulle Olimpiadi con grande entusiasmo.

