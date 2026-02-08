Toe Loop Axel Salchow | storia dei nomi dei salti e regole del pattinaggio di figura lo sport d’eleganza per eccellenza

Il pattinaggio di figura ha una storia speciale tra gli sport invernali. È l’unico che ha avuto anche una presenza ai Giochi Olimpici estivi prima di diventare un classico degli sport invernali. Le sue regole e i nomi dei salti, come Toe Loop, Axel e Salchow, sono ormai noti a tutti gli appassionati, ma dietro ci sono decenni di evoluzione e tradizione. La disciplina, elegante e tecnica, continua ad affascinare il pubblico con le sue esibizioni e il talento degli atleti.

È l'unica disciplina invernale ad aver debuttato ai Giochi Olimpici estivi prima di passare alle olimpiadi bianche. I salti – che poi sono gli elementi più apprezzati dal pubblico – si distinguono per il numero delle rotazioni e per una denominazione particolare che prende il nome dai loro inventori. I sei principali si dividono in due categorie: quelli che partono dal filo destro o sinistro della lama ( Rittberger, Axel e Salchow ) e i puntati ( Toe Loop, Flip e Lutz ), dove la gamba che esegue il salto punta il dente della lama nel ghiaccio per aiutarsi nello slancio. Nato a Edimburgo nel 1742, il pattinaggio di figura sarà lo sport d'eleganza per eccellenza di Milano – Cortina 2026.

