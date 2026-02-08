Tiziana Rivale | carriera polemiche e vita privata

Tiziana Rivale, cantante italiana nota per il suo successo negli anni Ottanta, torna al centro dell’attenzione. La sua carriera, fatta di hit memorabili, è stata però segnata anche da polemiche e momenti difficili. Oggi, a 65 anni, Rivale vive tra il passato e il presente, cercando di mantenere viva la sua passione per la musica e la vita privata.

Tiziana Rivale, all'anagrafe Letizia Oliva, nasce a Formia il 6 febbraio 1958. Fin da giovane sviluppa una passione per la musica, in particolare per il blues e la musica black. A soli 11 anni inizia a cantare e a far parte di una band. La sua carriera prende una piega importante quando, nel 1983, vince il Festival di Sanremo con il brano "Sarà quel che sarà", portando alla luce il suo talento. Il suo primo album, intitolato proprio "Tiziana Rivale", segue immediatamente il successo del brano. ACCADDE OGGI - 05 Febbraio 1983 Si conclude Il 33º FESTIVAL DI SANREMO. La classifica finale e i vincitori: 1° Tiziana Rivale - Sarà quel che sarà. 2° Donatella Milani - Volevo dirti. 3° Dori Ghezzi - Margherita non lo sa.

