TikTok rende invisibile la satira italiana | cosa è successo davvero a Cartoni Morti

TikTok ha rimosso i contenuti di Andrea Lorenzon, alias “Cartoni Morti”, il creator italiano noto per la sua satira irriverente. La piattaforma ha deciso di censurare alcuni video, rimuovendoli dal suo profilo senza spiegazioni chiare. La mossa ha suscitato proteste tra i fan e nel mondo della satira, che vedono questa decisione come un’ulteriore limitazione alla libertà di espressione sui social. Lorenzon, che spesso affronta temi politici e social con uno stile diretto, ora si trova a dover riconsiderare come

TikTok finisce di nuovo al centro delle polemiche sulla libertà di espressione. A far discutere, questa volta, è il caso di “Cartoni Morti ”, nome d’arte del creator italiano Andrea Lorenzon, noto per la sua satira tagliente e surreale. Un suo video che prendeva di mira l’ICE, l’agenzia statunitense per l’immigrazione, è diventato improvvisamente invisibile per gli utenti negli Stati Uniti, pur restando normalmente visibile in Italia e in altri Paesi. Un episodio che apre interrogativi profondi sul ruolo dell’algoritmo di TikTok e sul controllo dei contenuti politici. A segnalare l’anomalia è stato lo stesso Lorenzon. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - TikTok rende invisibile la satira italiana: cosa è successo davvero a Cartoni Morti Approfondimenti su Cartoni Morti TikTok censura anche “Cartoni Morti”: il video che prende in giro l’ICE diventa invisibile negli USA TikTok ha censurato il video di Così un TikTok racconta cosa cercano davvero (e cosa no) i giovani nel mondo del lavoro La piattaforma digitale offre uno sguardo autentico sulle aspettative e le esigenze dei giovani nel mondo del lavoro. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cartoni Morti Argomenti discussi: TikTok censura anche Cartoni Morti: il video che prende in giro l'ICE diventa invisibile negli USA; Pietro Grasso a Chivasso: La mafia oggi è invisibile. Da che parte stai? (VIDEO); TikTok rende invisibile la satira italiana: cosa è successo davvero a Cartoni Morti. TikTok censura anche Cartoni Morti: il video che prende in giro l’ICE diventa invisibile negli USAIl creator Cartoni Morti ha denunciato la censura di TikTok USA dopo il passaggio di proprietà a investitori americani vicini all'amministrazione ... fanpage.it TikTok diventa americana, la censura cambia bandiera e supera quella cineseLa vendita forzata di TikTok negli Stati Uniti trasforma l’algoritmo in uno strumento di sicurezza nazionale e controllo politico ... lanotiziagiornale.it Il creator “Cartoni Morti” ha denunciato la censura di TikTok USA dopo il passaggio di proprietà a investitori americani vicini all’amministrazione Trump. Tra algoritmi opachi e legami politici, il caso solleva nuovi dubbi sulla libertà di satira e il controllo dell’infor facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.