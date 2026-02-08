TikTok è come una droga? I dubbi dell’Unione europea e quella causa simile ai colossi del tabacco finita in patteggiamento

La Commissione Europea ha scoperto che TikTok viola il Digital Services Act. Dopo un’indagine iniziata a febbraio 2024, ha rilevato che l’applicazione favorisce la dipendenza tra gli utenti, come se fosse una droga. La questione ora rischia di portare a sanzioni, mentre il colosso cinese si difende parlando di pratiche conformi alla legge. La disputa ricorda quella dei grandi del tabacco, con richiami a cause e patteggiamenti.

La Commissione Europea ha annunciato, dopo un’indagine avviata a febbraio 2024, di avere riscontrato una violazione del Digital Services Act da parte di TikTok il cui «design crea dipendenza». Cosa significhi questo rilievo lo ricostruisce oggi il Corriere della Sera. La piattaforma social, con 2 miliardi di utenti (200 milioni in Europa), ha scorrimento infinito, riproduzione automatica dei video, le notifiche push che richiamano l’attenzione dell’utente distratto e un sistema di algoritmo che si personalizza sull’utente. Per la Commissione inoltre TikTok non pone «ragionevoli, proporzionate ed efficaci» misure per mitigare questi rischi.🔗 Leggi su Open.online

