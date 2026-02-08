Thiago Motta torna in Serie A | destinazione a sorpresa chi se l’aspettava

Thiago Motta sta per tornare in Serie A. L’allenatore ha raggiunto un accordo con un club italiano, una notizia che ha sorpreso molti appassionati. La sua scelta ha fatto parlare, anche perché nessuno si aspettava questa mossa. Ora si attende solo il comunicato ufficiale, ma ormai tutto sembra ormai definito.

Thiago Motta è pronto a tornare ad allenare in Serie A: l’accordo con il club è vicino, la mossa ha colto tutti di sorpresa. Il 23 marzo 2025 la Juventus comunicava ufficialmente l’esonero di Thiago Motta dalla guida della prima squadra. Oggi, a distanza di quasi un anno, l’allenatore di Sao Bernardo do Campo non ha ancora trovato una nuova panchina. Negli scorsi mesi il nome di Motta è stato accostato a diversi club, anche italiani: se n’era parlato, ad esempio, dopo l’allontanamento di Juric, anche se l’Atalanta ha poi preferito puntare su Palladino. In più Thiago Motta è considerato un nome molto gradito a Fabio Paratici, nuovo ds della Fiorentina, nel caso in cui i viola decidessero di interrompere il rapporto con l’attuale tecnico Paolo Vanoli.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Thiago Motta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Thiago Motta

Argomenti discussi: Bologna, Thiago Motta può sostituire Italiano: un assist per la Juventus; L'allenatore di Sensi all'Anorthosis può essere un ex campione del Mondo con l'Italia; Serie A, Calciomercato Torino – Clamoroso, arriva Thiago Motta? Le ultimissime; Riecco Thiago Motta: il tecnico coccola un...cavallo.

Thiago Motta torna a Torino, la pazza idea di Petrachi: sì a due condizioniL’ex allenatore di Bologna e Juventus Thiago Motta potrebbe tornare ad allenare in Serie A. Su di lui ci sarebbe il Torino, ma l’ingaggio è legato al verificarsi di alcune particolari condizioni. Ecco ... calcionews24.com

Torna Thiago Motta, colpo di scena in panchina: il tecnico chiamato a gran voceIl nome di Thiago Motta torna ad essere accostato ad una squadra italiana in ottica futura con i tifosi di un club che invocano a gran voce il suo ritorno. calciomercato.it

Thiago Motta può tornare in Serie A La verità sul ritorno in panchina https://bit.ly/4ruTZeO facebook

L'addio di Thiago Motta e l'avventura infelice alla Juve #LegendsRoad con Marco Di Vaio è su #DAZN x.com