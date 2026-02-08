The Voice Kids le pagelle del 7 febbraio | Antonella Clerici si commuove 9 polemiche per Loredana Berté 6

Questa sera, il talent di Rai1 dedicato ai più piccoli ha regalato emozioni e qualche polemica. La semifinale di The Voice Kids ha visto le ultime audizioni, con i concorrenti che si sono sfidati davanti alla giuria. Antonella Clerici si è commossa più volte, mentre Loredana Berté ha attirato alcune critiche, ricevendo un voto di 6. La serata ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso e molte domande ancora aperte.

Anche sabato 7 febbraio è tornato l'atteso appuntamento con il talent show di Rai1 dedicato ai più piccoli: dopo l'ultima tranche di blind auditions, The Voice Kids è approdato alla semifinale che ha riservato tante emozioni e qualche sorpresa. Come sempre i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt sono stati chiamati a prendere decisioni difficili dalle quali, però, non si sono tirati indietro mentre Antonella Clerici, padrona di casa dello show, si è lasciata andare alla commozione insieme a Clementino. Non sono mancate però neanche le polemiche, come quelle ricadute su Loredana Bertè per la scelta di chi portare in finale.

