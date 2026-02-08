The Voice Kids chi sono i finalisti | come è andata la semifinale

Sabato 14 febbraio, Milano si prepara alla grande finale di The Voice Kids 2026. Dopo settimane di selezioni e performance, i giovani talenti hanno superato la semifinale e ora sono pronti a sfidarsi davanti al pubblico. La conduttrice Antonella Clerici annuncia un evento ricco di emozioni, che chiuderà questa stagione del talent show dedicato ai bambini.

Milano, 8 febbraio 2026 – E’ già tempo di finale a The Voice Kids 2026. Sabato 14 febbraio si svolgerà l’ultimo atto del talent show musicale per bambini condotto da Antonella Clerici su Raiuno. Quale giudice fra Loredana Bertè, che detiene il record di successi, Arisa, Nek e la coppia Clementino-Rocco Hunt festeggerà la vittoria di questa edizione? Nella semifinale di sabato 7 febbraio si sono svolte le Battle che hanno permesso di decretare i nomi dei finalisti di The Voice Kids 2026. I finalisti. Sono quattro, sui dieci componenti di ogni squadra, i finalisti scelti da ognuno dei quattro coach. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

