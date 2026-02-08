Thailandia al voto per nuovo governo

Da servizitelevideo.rai.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina in Thailandia si sono aperti i seggi per le elezioni generali. Gli elettori devono scegliere tra i riformisti, che hanno ottenuto i migliori risultati nelle ultime consultazioni, e i conservatori, che sostengono ancora il primo ministro Thaksin Shinawatra, accusato di corruzione e abuso di potere. La giornata si preannuncia intensa e decisiva per il futuro politico del paese.

3.34 Si sono aperte le votazioni per le elezioni generali in Thailandia, che vedono contrapposti i riformisti, primi alle ultime consultazioni, e i conservatori che hanno espresso l'attuale primo ministro Thaksin Shinawatra,accusato di corruzione e abuso di potere. Il prossimo governo dovrà affrontare anche la disputa di confine con la Cambogia, sfociata in due sanguinosi scontri. Secondo le previsioni, nessun partito otterrà la maggioranza assoluta e si apriranno negoziati per la formazione di una coalizione.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su Thailandia Voto

Thailandia:sciolte Camere,si va al voto

Il premier thailandese Charnvirakul ha deciso di sciogliere le Camere, annunciando nuove elezioni legislative.

In Thailandia si ritorna al voto, cosa c’è in ballo in un clima di profonda incertezza politica

Domenica in Thailandia si torna alle urne.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Thailand parliament set to vote on new prime minister

Video Thailand parliament set to vote on new prime minister

Ultime notizie su Thailandia Voto

Argomenti discussi: Thailandia, oggi al voto: la scelta fra la Costituzione militare e il futuro; Thailandia-Vescovi: sull’esercizio del diritto e del dovere di voto; L’urgenza di pace e sicurezza segna il voto in Thailandia; ASIA/THAILANDIA - Verso le elezioni politiche: Il tema della pace non è molto popolare, nota il Segretario generale di Signis.

thailandia al voto perIn Thailandia si ritorna al voto, cosa c’è in ballo in un clima di profonda incertezza politicaGli elettori in Thailandia si recheranno alle urne domenica in un clima di profonda ... msn.com

SCHEDA = Thailandia: democrazia fragile alla prova del votoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.