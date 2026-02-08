Terza Categoria Lucca | scossa in vetta Morianese cade e la Trebesto si avvicina Nuovi equilibri in vista dei playoff

La corsa in testa alla Terza Categoria di Lucca si fa più incerta dopo i risultati di questo fine settimana. La Morianese, che sembrava inarrestabile, cade in casa e apre le porte alla Trebesto, che si avvicina pericolosamente in classifica. I playoff ora sono più aperti e il campionato si accende di nuove tensioni.

La Terza Categoria lucchese è teatro di un fine settimana di risultati inattesi che rimescolano le carte in tavola, soprattutto in vetta ai gironi A e B. La Morianese, finora una delle squadre più solide del campionato, ha subito una sconfitta a sorpresa sul campo del Villetta, mentre l’Atletico Marginone, altra protagonista del torneo, è stato costretto a un pareggio agrodolce contro l’Aquila Sant’Anna. Questi risultati inaspettati aprono nuove prospettive nella corsa per il primato e per i posti che contano in vista dei playoff. La giornata di campionato, seguita con attenzione dagli appassionati locali, ha visto diverse squadre emergere e altre incassare battute d’arresto significative.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa domenica alle 15 si gioca una partita di grande importanza nel girone A di Terza Categoria.

