Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio lungo la costa italiana. Una barca in avaria ha perso il controllo e ha travolto altre imbarcazioni, facendo cadere diverse persone in acqua. Sul posto sono intervenuti soccorritori e forze dell’ordine, mentre si cerca di capire cosa abbia causato il guasto improvviso. La scena si è svolta sotto gli occhi di molti bagnanti, spaventati dalla scena improvvisa.

Il sole splendeva alto e l'atmosfera sembrava quella di un pomeriggio ideale, sospeso tra il riverbero della luce sullo specchio liquido e il brusio costante dei passanti. Improvvisamente, il ritmo regolare della navigazione è stato spezzato da un rumore sordo, un impatto metallico seguito dal grido strozzato di chi si è visto arrivare addosso una massa fuori controllo. In pochi istanti, la stabilità del legno e della vetroresina ha ceduto il passo al gelo del gorgo, trasformando una tranquilla traversata in un momento di puro terrore. Otto sagome sono state sbalzate fuori bordo, scomparendo per un attimo sotto la superficie torbida prima di riemergere annaspando tra i flutti, mentre le imbarcazioni coinvolte oscillavano paurosamente sotto la spinta di un'energia cinetica imprevista.

Approfondimenti su Barca In Avaria

Questa mattina a Venezia un battello Alilaguna si è improvvisamente bloccato e ha travolto due gondole e una barca.

Una barca in avaria ha urtato un altro natante e due gondole nel Canal Grande di Venezia.

