Terremoto oggi a Cuba scossa di magnitudo 5.5 vicino Guantanamo | in corso le verifiche dei danni

Questa mattina a Cuba, vicino a Guantanamo, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.5. L’epicentro è stato a Baracoa, a una profondità di 15 chilometri. Le autorità stanno già verificando eventuali danni, ma finora non ci sono notizie di vittime o crolli. La gente della zona si è spaventata, molte persone sono scese in strada. I soccorritori sono in allerta e monitorano la situazione.

Il terremoto si è verificato a una profondità di 15 chilometri a Baracoa, nella Provincia di Guantanamo. Non sarebbero stati segnalati vittime o danni gravi alle infrastrutture, ma ulteriori verifiche sono ancora in corso.

