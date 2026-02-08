Termoli Pallavolo battuta dal Casoria ma quanti rimpianti

La Termoli Pallavolo perde in casa contro il Casoria, lasciando l’amaro in bocca. La squadra gioca bene, combatte fino all’ultimo punto, ma alla fine deve arrendersi. La partita è stata combattuta e il risultato, anche se negativo, evidenzia come i ragazzi abbiano dato il massimo. Rimangono però i rimpianti per alcune occasioni sfumate e un risultato che poteva andare diversamente.

La Termoli Pallavolo ha ceduto al Casoria in una partita combattuta, un risultato che lascia l'amaro in bocca nonostante una prestazione di alto livello e un margine di rimpianti decisamente ampio. La sconfitta, maturata domenica 8 febbraio 2026 nel contesto della prima giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale maschile, racconta di una battaglia intensa e di un'inversione di fortuna che ha sorriso agli avversari, ma non di una netta inferiorità tecnica. La partita, conclusa con il punteggio di 1-3 (2426, 2527, 2522, 1825), si è rivelata un banco di prova severo per la squadra molisana, capace di esprimere un gioco brillante ma ancora fragile nella gestione dei momenti cruciali.

