Tempi duri per i media nell’era di mister Trump

Donald Trump si infuria di nuovo con i media. Questa volta, a scatenare la sua rabbia sono state le domande di Kaitlan Collins, giornalista della Cnn, sul caso Jeffrey Epstein. A Firenze, l’ex presidente ha perso la pazienza e si è sfogato pubblicamente, facendo capire di essere sempre più irritato dal modo in cui i giornalisti affrontano le sue risposte. La scena si è svolta davanti a diverse persone, mentre Trump si è mostrato evidente nel suo disappunto.

Firenze, 8 febbraio 2026 – I giornalisti hanno fatto di nuovo arrabbiare Donald Trump (quale affronto!), che stavolta si è spazientito per le domande di Kaitlan Collins, giornalista della Cnn, sul caso Jeffrey Epstein. Trump ha detto che è per via di giornalisti come lei che la Cnn non fa ascolti. «Ti conosco da 10 anni e non ti ho mai vista sorridere», le ha detto Trump, mentre Collins insisteva nel porre domande su Epstein. Il presidente degli Stati Uniti non ha un buon rapporto con i giornalisti. Diciamo meglio: non ha un buon rapporto con i giornalisti che gli fanno domande alle quali non vuole rispondere o quelli che pubblicano notizie a lui non gradite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

