Tempi duri per i media nell’era di mister Trump

Da lanazione.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump si infuria di nuovo con i media. Questa volta, a scatenare la sua rabbia sono state le domande di Kaitlan Collins, giornalista della Cnn, sul caso Jeffrey Epstein. A Firenze, l’ex presidente ha perso la pazienza e si è sfogato pubblicamente, facendo capire di essere sempre più irritato dal modo in cui i giornalisti affrontano le sue risposte. La scena si è svolta davanti a diverse persone, mentre Trump si è mostrato evidente nel suo disappunto.

Firenze, 8 febbraio 2026 – I giornalisti hanno fatto di nuovo arrabbiare Donald Trump (quale affronto!), che stavolta si è spazientito per le domande di Kaitlan Collins, giornalista della Cnn, sul caso Jeffrey Epstein. Trump ha detto che è per via di giornalisti come lei che la Cnn non fa ascolti. «Ti conosco da 10 anni e non ti ho mai vista sorridere», le ha detto Trump, mentre Collins insisteva nel porre domande su Epstein. Il presidente degli Stati Uniti non ha un buon rapporto con i giornalisti. Diciamo meglio: non ha un buon rapporto con i giornalisti che gli fanno domande alle quali non vuole rispondere o quelli che pubblicano notizie a lui non gradite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tempi duri per i media nell8217era di mister trump

© Lanazione.it - Tempi duri per i media nell’era di mister Trump

Approfondimenti su Donald Trump

Tempi duri e anche di più. Provare a farli rientrare è un dovere

"Tempi duri per i pedoni: tra la neve spuntano escrementi"

In questi giorni, i pedoni devono affrontare non solo le difficoltà legate alla neve e al ghiaccio, ma anche un problema più sottile: gli escrementi lasciati sui marciapiedi da alcuni incivili.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

ENG DUBMocked as a Hopeless Rich Kid—But After Time Travel, He Built an Empire in a Brothel

Video ?ENG DUB??Mocked as a Hopeless Rich Kid—But After Time Travel, He Built an Empire in a Brothel

Ultime notizie su Donald Trump

Argomenti discussi: Windows 11 Microsoft promette di riconquistare la fiducia degli utenti; Usa-Cina-Russia, il triangolo delle sofferenze; Trasporto pubblico nel mirino di utenti, sindacato e autisti: La corriera non passa da una settimana; Il film Agente segreto e il manifesto di un Brasile magico, creativo e in cerca di libertà. Una pellicola da vedere al cinema.

Questi sono tempi duri per i dinosauriReboot, remake, spin off, sequel, sequel stand alone. Thailandia, Malta, New York, Londra. Padre di famiglia, mercenario buono, bambina, mercenario cattivo ... mymovies.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.