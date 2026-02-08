Il Vivo X300 Pro supera l’iPhone 17 Pro nelle registrazioni video. In condizioni di luce diurna, i due telefoni offrono risultati simili, ma il Vivo si distingue in ambienti meno illuminati, dove cattura più dettagli e riduce il rumore. La sezione cinematica del Vivo permette anche riprese più fluide e creative, spingendo le capacità di video recording oltre l’ultimo modello di Apple.

quest’analisi confronta le capacità video del vivo X300 Pro e dell’ iPhone 17 Pro, valutando prestazioni in condizioni di luce diurna, in ambienti poco illuminati e le potenzialità della sezione cinematica. si focalizza sulle caratteristiche zeiss e sul co-processore v3+, evidenziando dove emergono punti di forza e differenze sostanziali senza esaudire ipotesi non confermate. vivo x300 pro contro iphone 17 pro: confronto video. nella cornice di un confronto diretto, vivo x300 pro si distingue per una resa cromatica vivida e una nitidezza elevata in condizioni di luce sufficiente, mentre l’ iphone 17 pro tende a una resa più morbida del soggetto e a uno sfondo bocato dall’effetto bokeh più naturale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Telefono android che batte iphone 17 pro nelle registrazioni video

