La fascia da neve sta diventando il simbolo delle Olimpiadi. Prima era solo un accessorio contro il freddo, ora si vede ovunque, anche sui podi. La sua semplicità e praticità la rendono un elemento distintivo di uno stile sportivo che piace a tutti.

Da semplice accessorio contro il freddo a segno distintivo dei Giochi: la fascia da neve conquista piste e podi e diventa l’icona di uno stile olimpico essenziale, funzionale e trasversale. Altro che divise e make up particolari come le unghie fluo di Francesca Lollobrigida: alle Olimpiadi il glamour passa da un dettaglio tecnico che non chiede attenzione, ma finisce per catturarla tutta. Le immagini che arrivano dalle gare e dalle cerimonie di premiazione raccontano una tendenza chiara. Volti segnati dalla fatica, capelli sciolti o appena domati dal casco, e quella fascia che incornicia lo sguardo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tecnica, unisex, iconica: perché la fascia da neve conquista le Olimpiadi

Nel quadro della Coppa del Mondo di snowboardcross, Lambert si è distinto conquistando un risultato importante in Cina.

