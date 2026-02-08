Tecnica unisex iconica | perché la fascia da neve conquista le Olimpiadi
La fascia da neve sta diventando il simbolo delle Olimpiadi. Prima era solo un accessorio contro il freddo, ora si vede ovunque, anche sui podi. La sua semplicità e praticità la rendono un elemento distintivo di uno stile sportivo che piace a tutti.
Da semplice accessorio contro il freddo a segno distintivo dei Giochi: la fascia da neve conquista piste e podi e diventa l’icona di uno stile olimpico essenziale, funzionale e trasversale. Altro che divise e make up particolari come le unghie fluo di Francesca Lollobrigida: alle Olimpiadi il glamour passa da un dettaglio tecnico che non chiede attenzione, ma finisce per catturarla tutta. Le immagini che arrivano dalle gare e dalle cerimonie di premiazione raccontano una tendenza chiara. Volti segnati dalla fatica, capelli sciolti o appena domati dal casco, e quella fascia che incornicia lo sguardo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Snowboardcross, Lambert conquista la Cina: allarme Italia per le Olimpiadi
Nel quadro della Coppa del Mondo di snowboardcross, Lambert si è distinto conquistando un risultato importante in Cina.
