Taylor Swift pubblica il video di Opalite con un cast stellare

Taylor Swift ha pubblicato il video di Opalite, il suo nuovo singolo. Il videoclip, con un cast di grandi nomi, è ora disponibile online. È il secondo brano estratto dall’album The Life of a Showgirl, che ha già ottenuto il disco di platino in Italia.

Taylor Swift pubblica il videoclip del nuovo singolo Opalite, con un cast stellare presente. È finalmente disponibile da ora il videoclip ufficiale di Opalite, secondo singolo estratto dall’album The Life of a Showgirl di Taylor Swift, certificato disco di platino in Italia. In occasione dell’uscita del videoclip, è ora disponibile su tutte le piattaforme l’inedita versione Opalite (Life is a Song Acoustic Version). Taylor Swift ha fatto le cose in grande, come suo stile, chiamando a raccolta un cast a dir poco stellare: il presentatore Graham Norton, Lewis Capaldi, l’attore Domhnall Gleeson, Jodie Turner-Smith, Greta Lee, Cillian Murphy e Taylor Swift stessa sono infatti i protagonisti della sua nuova opera. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Taylor Swift pubblica il video di Opalite con un cast stellare Approfondimenti su Taylor Swift Domani Taylor Swift presenterà il video di “Opalite” su Spotify e Apple Music Domani Taylor Swift lancerà il video di “Opalite” su Spotify e Apple Music. Taylor Swift pubblica The Fate of Ophelia (The Chainsmokers Remix) Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Taylor Swift - Opalite (Visualizer) Ultime notizie su Taylor Swift Argomenti discussi: Taylor Swift pubblica il videoclip del singolo Opalite; Feste private e beneficenza: ecco come Taylor Swift passerà il suo 35° compleanno; Taylor Swift: online il videoclip di Opalite, secondo singolo da The Life of a Showgirl; È ufficiale: Taylor Swift presenterà la cerimonia dei Grammy Awards. Taylor Swift pubblica il videoclip del singolo OpaliteÈ finalmente disponibile il videoclip ufficiale di Opalite, secondo singolo estratto dall'album The Life of a Showgirl di Taylor Swift, certificato disco di platino in Italia. In occasione dell'us ... msn.com È uscito il video di ‘Opalite’ di Taylor Swift, ecco perché non lo trovate (per ora) su YouTubeC’entra il desiderio di arrivare (di nuovo) al numero uno in classifica. Protagonisti del videoclip: gli ospiti del Graham Norton Show a cui ha partecipato Swift mesi fa, tra cui Cillian Murphy, una p ... rollingstone.it Il video musicale di ‘Opalite’ di Taylor Swift è ora disponibile su Youtube. x.com Pop Music. Il brano “The Fate Of Ophelia” di Taylor Swift ha raggiunto un miliardo di ascolti su Spotify. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.