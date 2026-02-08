Dopo la decisione della Banca Centrale Europea di mantenere invariati i tassi, i mutuatari si trovano davanti a una scelta più complessa. Fisso o variabile? Ora c’è anche una terza strada, e capire quale sia la più conveniente richiede attenzione e confronto.

Nel 2026 la scelta tra tasso fisso e tasso variabile si gioca dentro un quadro di relativa calma: la Banca Centrale Europea ha appena confermato i tassi invariati, con il tasso sui depositi al 2%, il rifinanziamento principale al 2,15% e il marginale al 2,4%. È uno scenario di attesa, non più di emergenza, in cui la vera discriminante non è “cosa farà domani la Bce”, ma quanto rischio ciascuna famiglia è disposta a mettere in conto sulla rata del mutuo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Tassi mutuo fissi o variabili? C'è una terza opzione: come fare la scelta giusta dopo la mossa della Bce

Approfondimenti su Bce 2026

Oggi il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea si riunisce a Francoforte.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bce 2026

Argomenti discussi: La media aggiornata dei tassi sui mutui a febbraio 2026; Mutui, ora con il tasso variabile si risparmia. Le simulazioni città per città; Mutui green febbraio 2026: tasso fisso dal 3,35% e variabile sotto il 2,40%; BCE ferma sui tassi, mutui a un bivio: sicurezza o convenienza?.

Tassi mutuo fissi o variabili? C'è una terza opzione: come fare la scelta giusta dopo la mossa della BceNel 2026 la scelta tra tasso fisso e tasso variabile si gioca dentro un quadro di relativa calma: la Banca Centrale Europea ha appena confermato i tassi invariati, con il tasso sui depositi al ... ilmessaggero.it

Mutuo, che cambiamento: adesso si potrà risparmiareMilioni di italiani desiderosi di accendere un mutuo, potranno risparmiare grazie alle novità introdotte di recente. newsmondo.it

La BCE lascia i tassi invariati: cosa significa per chi deve fare un mutuo oggi La prima riunione dell'anno della Banca Centrale Europea conferma la linea: i tassi di interesse restano fermi. Nessun aumento, ma nemmeno i tagli che molti speravano di vedere facebook

Mercato immobiliare in crescita nel 2025 +9,2% compravendite grazie al calo dei tassi e ai mutui più accessibili. #Immobiliare #Mutuo #Casa #MercatoCasa x.com