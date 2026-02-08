Tassi mutuo fissi o variabili? C' è una terza opzione | come fare la scelta giusta dopo la mossa della Bce

Da ilmessaggero.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la decisione della Banca Centrale Europea di mantenere invariati i tassi, i mutuatari si trovano davanti a una scelta più complessa. Fisso o variabile? Ora c’è anche una terza strada, e capire quale sia la più conveniente richiede attenzione e confronto.

Nel 2026 la scelta tra tasso fisso e tasso variabile si gioca dentro un quadro di relativa calma: la Banca Centrale Europea ha appena confermato i tassi invariati, con il tasso sui depositi al 2%, il rifinanziamento principale al 2,15% e il marginale al 2,4%. È uno scenario di attesa, non più di emergenza, in cui la vera discriminante non è “cosa farà domani la Bce”, ma quanto rischio ciascuna famiglia è disposta a mettere in conto sulla rata del mutuo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

tassi mutuo fissi o variabili c 232 una terza opzione come fare la scelta giusta dopo la mossa della bce

© Ilmessaggero.it - Tassi mutuo fissi o variabili? C'è una terza opzione: come fare la scelta giusta dopo la mossa della Bce

Approfondimenti su Bce 2026

Tassi in aumento per colpa dell’inflazione? La prossima mossa della Bce

Tassi d’interesse, oggi la decisione della Bce: attesa conferma al 2%

Oggi il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea si riunisce a Francoforte.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bce 2026

Argomenti discussi: La media aggiornata dei tassi sui mutui a febbraio 2026; Mutui, ora con il tasso variabile si risparmia. Le simulazioni città per città; Mutui green febbraio 2026: tasso fisso dal 3,35% e variabile sotto il 2,40%; BCE ferma sui tassi, mutui a un bivio: sicurezza o convenienza?.

tassi mutuo fissi oTassi mutuo fissi o variabili? C'è una terza opzione: come fare la scelta giusta dopo la mossa della BceNel 2026 la scelta tra tasso fisso e tasso variabile si gioca dentro un quadro di relativa calma: la Banca Centrale Europea ha appena confermato i tassi invariati, con il tasso sui depositi al ... ilmessaggero.it

tassi mutuo fissi oMutuo, che cambiamento: adesso si potrà risparmiareMilioni di italiani desiderosi di accendere un mutuo, potranno risparmiare grazie alle novità introdotte di recente. newsmondo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.