Quando si investono i risparmi, bisogna fare attenzione alle tasse. La scelta tra il 12,5% e il 26% può fare la differenza sui guadagni. Chi investe deve capire su cosa conviene puntare per pagare meno tasse e massimizzare i profitti.

Quando si investono i propri risparmi, una parte del guadagno va allo Stato sotto forma di tassazione sulle rendite finanziarie. In Italia l’imposta varia a seconda del prodotto che si sceglie. Quali sono dunque le aliquote principali e perché esistono differenze tra i vari strumenti? E, soprattutto, a chi conviene un determinato prodotto e in quali casi può risultare più vantaggioso investirvi? Cos’è la tassazione sulle rendite finanziarie. La tassazione sulle rendite finanziarie è l’imposta che si paga sui guadagni ottenuti dagli investimenti come interessi, dividendi e plusvalenze. Queste ultime sono i profitti che si realizzano quando si vende un investimento a un prezzo superiore a quello di acquisto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tassazione rendite finanziarie 12,5% o 26%, su cosa conviene investire

