Taglio netto Natale e Nasuti all’attacco

Davide Natale e Gianluca Nasuti lanciano un appello per i Comuni montani. Durante un evento, i due politici hanno espresso preoccupazione sul futuro di queste zone, sottolineando come molte comunità rischino di scomparire se non si interviene subito. Natale e Nasuti chiedono a gran voce azioni concrete per salvare i paesi di montagna.

Grido d’allarme sul futuro dei i Comuni montani. Il tema è sollevato dal segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale (nella foto) e dal responsabile enti locali Gianluca Nasuti. "Con il ministro Calderoli e la Lega quaranta comuni liguri cancellati. Con questa destra solo scelte che penalizzano il territorio. Ma forse bisogna essere contenti perchè si rischiava di vederne cancellati di più. Il Partito Democratico ligure è stato il primo a muoversi affinchè il disegno del ministro non venisse portato a compimento. Diversamente più di cento erano quelli che avrebbero subito il taglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

