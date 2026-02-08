Taglia la cassaforte i carabinieri lo sorprendono con il flessibile in mano | arrestato 38enne straniero

I carabinieri di Fontanellato hanno arrestato un uomo di 38 anni, straniero, sorpreso mentre tentava di scassinare una cassaforte con un flessibile. L’uomo è stato colto in flagrante mentre cercava di entrare in un’abitazione.

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Fontanellato hanno arrestato un 38enne di origine straniera, ritenuto il presunto responsabile di un tentativo di furto in abitazione. L'operazione, resa possibile dalla perfetta sinergia tra la tempestività dei Carabinieri e le segnalazioni dei cittadini, ha permesso di bloccare e trarre in arresto un uomo, colto in flagranza di reato, senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio e la persona. Tutto è iniziato nella mattinata del 6 febbraio, quando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Fidenza ha ricevuto una prima chiamata: un residente di Fontanellato ha segnalato un furto nella sua abitazione avvenuto durante la notte, denunciando la scomparsa di un borsello e delle chiavi della propria autovettura.🔗 Leggi su Parmatoday.it

