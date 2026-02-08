Tabanelli partenza in salita | Ma ho dato il massimo

I fratelli Tabanelli affrontano una giornata difficile a Milano-Cortina. Flora decide di non partecipare alla qualificazione dello slopestyle, preferendo concentrarsi sul big air e preservare le energie. Miro, invece, fatica a trovare il ritmo e si ferma al 17esimo posto, lontano dai primi dodici che si contenderanno le medaglie martedì. La loro prova si conclude con salite e discese, senza i risultati sperati, ma senza rinunciare a dare il massimo.

Una giornata storta quella dei fratelli Tabanelli alle Olimpiadi di Milano-Cortina. In quella che doveva essere la loro prova d'esordio, la qualificazione dello slopestyle, Flora non ha partecipato, preferendo mantenere un atteggiamento prudenziale ed essere al massimo della condizione possibile nel big air, la sua specialità, mentre Miro non è andato oltre un 17esimo posto che lo ha tenuto lontano dai primi dodici che martedì si giocheranno la finale: una prim 'run' con alcuni ottimi salti ma un atterraggio difettoso alla fine e una seconda 'run' con poca velocità gli hanno precluso l'accesso alla giornata in cui si assegneranno le medaglie.

