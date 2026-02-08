Svizzera la moda si trasforma | tra costi cambio e la sfida di restare Made in Italy

La moda in Svizzera cambia passo. Le aziende italiane cercano di adattarsi ai costi crescenti e alle nuove regole, senza perdere la loro identità. Le grandi firme devono reinventarsi per restare competitive e mantenere il marchio Made in Italy in un mercato che si fa sempre più difficile.

La Svizzera, da tempo percepita come un rifugio di stabilità e precisione, si rivela un ecosistema in rapida evoluzione nel mondo della moda, un intreccio complesso di tradizione manifatturiera, sedi direzionali globali e una legislazione fiscale che, per anni, ha attratto investimenti significativi. Il Canton Ticino, in particolare, ha incarnato per decenni l’immagine di una “Fashion Valley” alpina, un polo competitivo che ha movimentato affari per circa 10 miliardi di franchi e generato un gettito fiscale di 90 milioni di franchi. Tuttavia, questo modello, costruito sull’ibrido tra artigianato di lusso e organizzazione globale, è oggi sottoposto a una profonda trasformazione, segnata da scelte aziendali strategiche e da nuove sfide economiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

La moda Made in Italy affronta sfide importanti, tra crisi e opportunità di rilancio.

