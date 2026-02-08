Super Vico Disibio mette subito il timbro | i Baskers abbattono la capolista

I Baskers di Forlimpopoli sorprendono tutti e battono la capolista Porto Recanati 79-71. La partita si accende subito, con Disibio che mette il timbro e dà il ritmo alla squadra. I Baskers giocano con cuore e determinazione, mettendo in difficoltà gli avversari e conquistando una vittoria che rimarrà impressa negli annali. È stata una gara intensa e spettacolare, che ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto.

Una prestazione corale, impreziosita dalle giocate decisive di Vico (24 punti), dal debutto scintillante di Robert Disibio (21) e dall’efficacia sotto canestro di Matteo Bracci (13) Ci sono vittorie importanti e poi ci sono imprese destinate a restare negli annali. I Chemifarma Baskérs Forlimpopoli firmano una delle pagine più belle della loro storia recente superando la capolista Siconte Attila Porto Recanati per 79-71 al termine di una gara intensa, spettacolare e quasi sempre controllata dai ragazzi di coach Tumidei. Una prestazione corale, impreziosita dalle giocate decisive di Vico (24 punti), dal debutto scintillante di Robert Disibio (21) e dall’efficacia sotto canestro di Matteo Bracci (13).🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Super Vico Disibio Rilancio Baskérs: battuta la capolista. Show di Vico e dell’americano Disibio I Baskérs di Forlimpopoli sorprendono ancora, battendo la capolista Porto Recanati con un punteggio di 79-71. Basket serie B interregionale. Jonas Bracci e Vico, spinta Baskérs La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Non hai ancora organizzato San Valentino con la tua dolce metà Il 14 Febbraio si parte per Vico del Gargano: vicoli illuminati, frasi d’amore, scorci super fotogenici e un’atmosfera da favola. La città si accende con mercatini nel centro storico, laboratori artis facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.