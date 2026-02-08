Super Bowl 2026 scatta la polemica per l’esibizione di Bad Bunny | che sta succedendo
La polemica sull’esibizione di Bad Bunny al Super Bowl 2026 non si placa. Alcuni fan e addetti ai lavori criticano la scelta del cantante, ritenendo che la sua performance non abbia rispettato le aspettative. Intanto, sui social si accende il dibattito tra chi difende l’artista e chi lo accusa di aver deluso il pubblico. La situazione resta calda, con commenti divisi e nuove reazioni che arrivano ogni ora.
Il Super Bowl è la finale stagionale della NFL, ed è uno dei momenti più attesi dall’America, dove il football si lega allo show. Tra domenica 8 e lunedì 9 si sfidano i New England Patriots e i Seattle Seahawks Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio arriva un evento attesissimo dagli americani. Il Super Bowl è la finale del campionato della NFL (National Football Leauge) ovvero, la lega professionista statunitense di football americano. Quest’anno a sfidarsi saranno i Seattle Seahawks e i New England Patriots. Questa finale non rappresenta solo la sfida più importante di football, ma ospita anche una delle esibizioni musicali più amate di sempre: l’Halftime show. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti discussi: Da Livorno In America di Riccardo Cioni al Super Bowl: Sarebbe stato felicissimo; Notte del Big Game a Roma: NFL in diretta all’Hard Rock Cafe; Super Bowl 2026: Trailer di Scream 7 e Super Mario all’evento; Hollywood: Hackman Capital perde i Radford Studios, scatta il pignoramento.
Super Bowl 2026 oggi in TV, orario italiano e dove vederlo in chiaro e in streamingIl Super Bowl 2026 si terrà al Levi’s Stadium di Santa Clara. In California alle ore 0:30 di domenica 8 febbraio si sfideranno New England Patriots e Seattle Seahawks. Diretta TV anche in chiaro. fanpage.it
Super Bowl 2026, il programma dell'Halftime show e della finaleL'edizione 2026 del Super Bowl - la 60esima della storia - si gioca nella notte tra domenica 8 febbraio e lunedì 9 febbraio. A sfidarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks. Si parte alle 00:30 ... tg24.sky.it
Questa notte, come ogni anno, negli Stati Uniti si tiene uno degli eventi sportivi più importanti d’Oltreoceano e uno dei più seguiti al mondo: il Super Bowl, la finale del lega americana di football che chiude la stagione e coinvolge, oltre ai tifosi, celebrità, aziend facebook
Alla vigilia del Super Bowl, Bad Bunny racconta - a Zane Lowe di Apple Music - il ruolo decisivo della madre nella sua vita: il sostegno ricevuto prima del successo, la fiducia come persona e l’importanza di restare fedeli alle proprie origini x.com
