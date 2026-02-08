Studenti e orari sfasati per il treno Si muove anche l’Emilia Romagna

Gli studenti di Gabicce Mare e della Romagna devono affrontare ogni giorno problemi con gli orari dei treni. La situazione si complica perché i collegamenti non sono più sincronizzati e molti ragazzi rischiano di arrivare tardi a scuola a Pesaro. L’assessorato regionale alla Mobilità sta ora cercando di trovare una soluzione.

Si accende una luce nel tunnel. I disagi per gli studenti che dalla Romagna e da Gabicce Mare si recano a scuola a Pesaro prendendo tutti i giorni il treno sono allo studio dell'assessorato alla Mobilità della regione Emilia-Romagna. All'inizio dell'anno scolastico le mamme Lara Baldiserra, Elena Sabatini, Claudia Troni e Raffaella Albertazzi hanno promosso una petizione in cui viene chiesta l'introduzione di una corsa del treno aggiuntiva alle 14 nella tratta da Pesaro verso la Romagna, per risolvere il problema degli orari sfasati tra il termine delle lezioni scolastiche e l'arrivo del treno.

