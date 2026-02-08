storia fede e leggende fiorentine alla scoperta di orsanmichele

Il Complesso di Orsanmichele si trova nel cuore di Firenze e rappresenta un pezzo importante della storia della città. Da secoli, questo edificio è stato un punto di riferimento per le arti e le corporazioni che dominavano la vita cittadina. Oggi, visitarlo significa immergersi in un luogo che unisce fede, arte e leggende antiche, raccontando storie di un passato che ancora vive tra le sue mura.

Alla scoperta del Complesso monumentale di Orsanmichele, simbolo delle antiche Arti e corporazioni e luogo di devozione. Da domani partono le visite (comprese nel costo del biglietto) a cura del personale del museo per scoprire il singolare edificio gotico che si erge nel cuore più antico di Firenze. Costruito per ospitare il mercato e il deposito del grano, fu poi trasformato in chiesa, mentre ai piani superiori è oggi allestito il museo delle sue splendide sculture. Si deve proprio alle Arti fiorentine la commissione delle statue dei loro santi patroni nelle edicole sulle facciate esterne dell’edificio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Firenze, le visite guidate all’Orsanmichele partono dal 9 febbraio.

