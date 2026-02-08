Da oltre 50 anni, Montemurlo ha una forte tradizione ciclistica. Mauro Nesi, storico dirigente del club, ha dedicato la vita alle due ruote, portando avanti la passione di famiglia nata nel 1973 con la fondazione del Club Amatori Montemurlo. Oggi, il Cam Club rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo del territorio.

La storia del ciclismo a Montemurlo è legata a Mauro Nesi storico dirigente da sempre appassionato delle due ruote, che ha sempre amato l’associazionismo e l’aggregazione sociale sino dal 1973 quando suo padre Michele assieme a un gruppo di amici fondò il Club Amatori Montemurlo (oggi la denominazione è Cam Club). La sede sociale, di incontro e di ritrovo, è sempre quella di allora, su via Montalese e l’attività dopo tanti anni a livello organizzativo con successi individuali dei tesserati e di squadra, è garantita da una dozzina di amatori che si cimentano su strada nelle Gran Fondo, nel fuoristrada e nel gravel. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Storia, cuore e passione . È il Cam club Montemurlo

Nel 2025, il Vespa Club Todi ha celebrato il suo settantesimo anniversario, un traguardo importante che testimonia la lunga storia e la passione che accompagnano il club fin dalla sua fondazione.

