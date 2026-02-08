Stipendi trasparenti | ecco perché il Grande Fratello delle buste paga creerà solo problemi

Il nuovo obbligo di rendere pubblici gli stipendi sta scatenando tensioni tra i dipendenti. In ufficio, già si sentono i primi malumori: chi si sente penalizzato o meno valorizzato in base ai numeri svela malcontento. La trasparenza, che dovrebbe favorire maggiore chiarezza, rischia invece di alimentare confronti e rivalità, creando più problemi che benefici.

Il Grande Fratello degli stipendi entra in ufficio. Un tempo il confronto tra livelli retributivi si sussurrava nei corridoi e la verità era oggetto di una caccia serrata da parte di chi pensava di avere un trattamento economico inferiore ai suoi colleghi. Ora, anche se non potrà essere conosciuto lo stipendio del singolo, tutto sarà alla luce del sole, niente più segreti sui livelli retributivi per le stesse mansioni. Il consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2023970 del Parlamento europeo e del consiglio del 10 maggio 2023, sulla trasparenza salariale che mira a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, tramite la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

La nuova direttiva Ue sulle buste paga sta creando tensioni tra le aziende italiane.

A gennaio 2026, le buste paga potrebbero presentare ritardi o errori, secondo i consulenti del lavoro.

