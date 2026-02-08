stephon castle trascina san antonio alla vittoria su

Stephon Castle trascina i San Antonio Spurs alla vittoria contro una squadra della Western Conference. Durante la partita, il giovane giocatore ha preso in mano le sorti dell’incontro, segnando punti e dando ritmo ai suoi. Alla fine, i Spurs hanno strappato una vittoria importante, grazie anche alla sua energia e determinazione.

la guardia di secondo anno conquista la seconda tripla doppia in carriera, chiudendo una serata memorabile con una schiacciata inwindmill che ricorda i migliori momenti della franchigia. Castle regala alla squadra una performance da vero trascinatore, instaurando subito un ritmo elevato e finalizzando punto su punto. Il risultato finale segna 138-125 in favore degli Spurs, con la quota di 40 punti raggiunta in una partita combattuta fino all’ultimo minuto. San Antonio impone il proprio ritmo fin dall’inizio e mette a segno un record stagionale di punti in un tempo, con 81 segnati prima dell’intervallo lungo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa notte in NBA si sono giocate dieci partite, tra cui la vittoria degli Spurs contro i Mavericks grazie a Stephon Castle, che ha trascinato la sua squadra.

La partita tra i Los Angeles Clippers e i Sacramento Kings si è conclusa con i Clippers che hanno battuto i Kings 114-111.

