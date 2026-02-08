Stellantis lascia perdere la gigafactory di Termoli e torna a puntare sul diesel. Dopo aver svalutato di 22 miliardi il settore elettrico, il gruppo annuncia che non proseguirà con il piano per le batterie. La decisione sorprende, soprattutto dopo gli investimenti annunciati solo qualche tempo fa. Ora, l’azienda si concentra sul rinnovamento della produzione di motori a combustione, lasciando da parte il progetto di grandi dimensioni legato all’elettrico.

Dopo lo choc della svalutazione da 22 miliardi per l’elettrico, il gruppo dice addio al progetto della gigafactory di Termoli: 1.800 posti a rischio. Si moltiplicano le voci di lavori in corso per un nuovo motore a gasolio. Boschini (Cisl): «L’azienda ce lo ha confermato». Sarà pure una citazione abusata, ma visto quello che sta succedendo nelle ultime ore in casa Stellantis, mai come adesso l’avvertimento di Sergio Marchionne del 2017 sui rischi legati alle auto elettriche suona come una profezia rimasta colpevolmente inascoltata. L’ex amministratore delegato non era contrario ai veicoli a batteria a priori, ma esprimeva un paio di concetti che potrebbero sembrare addirittura banali. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Stellantis molla le batterie e torna al diesel

L'Unione Europea ha deciso di revocare lo stop ai motori diesel e benzina prevista dal 2035, suscitando reazioni contrastanti.

