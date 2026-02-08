Stadio Malmantile lavori al via Primo passo con l’erba sintetica

Al via i lavori di riqualificazione dello stadio di Malmantile. Il Comune di Lastra a Signa ha appena aggiudicato il primo lotto, che prevede la posa dell’erba sintetica e l’adeguamento degli spazi accessori. Nei prossimi giorni, partiranno le operazioni per trasformare il campo in una struttura più moderna e funzionale, con l’obiettivo di offrire un impianto migliore per le attività sportive locali.

Va avanti il progetto per dare un nuovo manto in sintetico al campo sportivo di Malmantile. Proprio nelle scorse settimane, il Comune di Lastra a Signa ha effettuato e aggiudicato la gara per il primo lotto dei lavori, che riguarda la riqualificazione del manto erboso in sintetico e l’adeguamento degli spazi accessori al campo collocato in via de Gasperi. Gli uffici stanno inoltre lavorando per predisporre il contratto e affidare gli interventi che partiranno a marzo 2026. Il progetto prevede la realizzazione un nuovo campo da calcio a undici, realizzato in erba artificiale, oltre al completo rifacimento dell’impianto di irrigazione e del sistema di drenaggio verticale, della recinzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

