Stadio Cosenza | Il Maradona diventerà come il Parco dei Principi o il Maracanà

Il progetto di restyling dello stadio Maradona di Cosenza entra nella fase più concreta. L’obiettivo è eliminare la pista, avvicinare gli spalti al campo e portare l’impianto a standard internazionali. I lavori sono ormai a buon punto e presto ci sarà un nuovo volto per lo stadio, che potrebbe assomigliare ai grandi impianti come il Parco dei Principi o il Maracanà.

Il progetto di restyling dello stadio Maradona entra nella fase decisiva e punta a trasformare l'impianto in uno stadio senza pista, con spalti molto più vicini al campo e standard paragonabili ai grandi impianti internazionali. È questa la linea indicata dall'assessore alle infrastrutture.

