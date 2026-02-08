Spread ai minimi grazie all’Italia e a Berlino che non è più bene rifugio

Questa mattina i mercati hanno registrato un calo dello spread, ai livelli più bassi degli ultimi tempi. La buona notizia arriva dall’Italia e da Berlino, che hanno contribuito a rasserenare gli investitori. La fiducia nel sistema finanziario europeo sembra rafforzarsi, anche se ci sono ancora segnali di incertezza sulla stabilità politica e fiscale della Germania. La situazione resta sotto stretta osservazione, ma per ora i numeri sono positivi.

I mercati sono consapevoli delle difficoltà della Germania nella gestione delle finanze pubbliche e nel mantenere una stabilità di governo. Ora gli investitori puntano sull’equilibrio politico di Roma. È ancora nell’aria l’eco del trionfale collocamento del Btp a 15 anni di martedì scorso: 14 miliardi con rendimento lordo del 3,99%, incassati dal Tesoro con un’unica emissione a fronte di una domanda per ben 157 miliardi, proveniente da 380 investitori istituzionali, di cui quelli stranieri hanno assorbito l’84% del collocamento. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Spread ai minimi grazie all’Italia e a Berlino che non è più bene rifugio Approfondimenti su Spread Germania Spread ai minimi storici, ora l’Italia piace ai mercati: perché conviene investire Spread Btp-Bund ai minimi dal 2009 e rendimenti in calo: perché i mercati premiano l’Italia Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Spread Germania Argomenti discussi: BTP, è record per i titoli a 15 anni. Spread ai minimi dal 2008; Spread ai minimi dal 2008: per gli operatori l’Italia è tornata attraente; Btp: domanda record e spread col Bund ai minimi dal 2008; Btp da record, investitori virano sull’Italia, Bund sotto pressione. Btp: domanda record e spread col Bund ai minimi dal 2008La domanda per il debito pubblico italiano continua a sorprendere i mercati. L’ultima emissione di BTP a 15 anni, collocata il 3 febbraio, ha registrato ordini per 157 miliardi di euro, segnando un nu ... bluerating.com FOCUS: spread Btp ai minimi dal 2008, potrebbe scendere ancora? (Ing)MILANO (MF-NW)--Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni è ai minimi dal 2008, favorito da condizioni di carry favorevoli. Tuttavia, lo spread potrebbe raggiungere un limite, visto che il debito italiano r ... milanofinanza.it Obbligazioni: calma apparente o tempesta in arrivo Nel mercato obbligazionario sta succedendo qualcosa di interessante: volatilità ai minimi, spread stretti, FX tranquillo… insomma, calma piatta. Ma attenzione: le fasi di bassa volatilità spesso anticipano facebook Bitcoin scivola sotto i 70.000 dollari, ai minimi ottobre 2024. Oro in calo sotto 5.000 dollari, argento sfiora -16% a 74 dollari. Spread in lieve rialzo a 63 punti. #Finanza #Borse #mercati x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.