Sport e solidarietà I Cerviaman per Pietro

I Cerviaman tornano in corsa, questa volta per Pietro. Dopo aver raccolto oltre 27.000 euro nel 2025 per Tommy, i volontari continuano a correre per sostenere chi ha bisogno. Domani partono con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare le persone sulla loro causa. La corsa solidale coinvolge molti volontari che credono in un gesto semplice ma potente.

I Cerviaman non si fermano: nel 2025 sono stati raccolti più di 27.000 euro per Tommy; nel 2026 correranno per Pietro. Il progetto ’Cerviaman per Tommy’ si è concluso con la donazione alla famiglia del ragazzo di 27.150 euro, un traguardo importante che testimonia il radicamento dei Cerviaman nella comunità cervese e la generosità dei loro sostenitori. Il risultato è stato possibile grazie alla vendita delle tradizionali magliette, ad eventi organizzati in collaborazione con attività sostenitrici del progetto e con altre associazioni di volontariato attive nel territorio comunale. È poi avvenuto il passaggio di testimone tra Barbara Forlivesi, mamma di Tommy e Sara Mambelli, alla mamma di Pietro, a cui è dedicato il progetto 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

