Continua il momento d’oro per l’Italia a Milano-Cortina 2026. Dominik Fischnaller si conferma medaglia di bronzo ai Giochi invernali, confermando lo stesso risultato di quattro anni prima.. Dopo Pechino 2022 al Cortina Sliding Center, lo slittinista azzurro corona due giorni di gara perfetta, chiudendo al terzo posto alle spalle del tedesco Langenhan e dell’austriaco Mueller, rispettivamente oro e argento. Fischnaller, già terzo dopo la prima run, arrivava a Cortina senza acuti in Coppa ma ha confermato il feeling con la pista olimpica. Il 32enne di Maranza ha completato il capolavoro con una quarta manche in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Splendido Fischnaller, bronzo nello slittino a Milano-Cortina

