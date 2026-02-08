Spettatori Juve Lazio | quanti tifosi bianconeri sono presenti questa sera all’Allianz Stadium Il dato

Questa sera all’Allianz Stadium ci sono più di 41mila spettatori per la partita tra Juventus e Lazio. La curva è completamente bianconera, senza tifosi ospiti, perché il divieto di trasferta è ancora in vigore. La squadra di Spalletti cerca di rimontare, ma il pubblico sulla sua parte è quasi assente. I tifosi juventini riempiono lo stadio, dando energia alla squadra.

Spettatori Juve Lazio, oltre 41mila cuori spingono la squadra di Spalletti: zero tifosi ospiti per il divieto, stadio monocolore per la rimonta. La risposta del popolo bianconero alla chiamata di  Luciano Spalletti  e della società è stata, come da tradizione nelle grandi notti, massiccia e vibrante. Il dato ufficiale diramato poco fa dalla società parla chiaro: sono ben 41.405 i biglietti venduti per questo scontro diretto d’alta classifica. Un numero importante, che certifica la passione della tifoseria e la volontà ferrea di stare vicini alla squadra anche nei momenti di maggiore difficoltà, come dimostrato dalla reazione veemente ed emotiva al gol che ha accorciato le distanze nella ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

