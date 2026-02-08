Spettacolo Inter Dimarco è incontenibile | manita al Sassuolo e +8 sul Milan

L’Inter mette a segno una vittoria schiacciante sul Sassuolo, con un punteggio di 5-0. Dimarco si prende il palcoscenico, mostrando tutta la sua energia e determinazione. La squadra nerazzurra domina dal primo minuto, segnando già al 11’ con Bisseck e al 28’ con Thuram. Nel secondo tempo, Lautaro Martinez segna il terzo gol al 5’, seguito da Akanji e Luis Henrique, che chiudono la partita. Con questa vittoria, l’Inter si allontana di otto punti dal Milan in classifica.

Sassuolo-Inter 0-5 RETI: 11' pt Bisseck, 28' pt Thuram, 5' st Lautaro Martinez, 9' st Akanji, 44' st Luis Henrique. SASSUOLO (4-3-3): Muric 4; Walukiewicz 4.5, Idzes 5, Muharemovic 4.5, Doig 5 (25'st Garcia 6); Thorstvedt 5.5, Matic 5, Kone 5.5; Berardi 5.5 (14'st Coulibaly 6), Pinamonti 5 (26'st Nzola 6), Lauriente 6.5 (14'st Lipani 6). In panchina: Satalino, Zacchi, Volpato, Boloca, Romagna, Fadera, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Felipe. Allenatore: Grosso 5. INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6.5, Akanji 7, Bastoni 6.5 (18'st Darmian 6); Luis Henrique 7, Sucic 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Spettacolo Inter, Dimarco è incontenibile: manita al Sassuolo e +8 sul Milan Approfondimenti su Inter Manita Inter, manita al Sassuolo. Nerazzurri padroni della Serie A La squadra di Inzaghi ha asfaltato il Sassuolo con un punteggio netto e senza appello. Como sesto e incontenibile: manita al Torino e sorpasso alla Juve in classifica Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Inter Manita Argomenti discussi: Alle 18 Cremonese-Inter: tutto quello che c'è da sapere; Dimarco, numeri da top assoluto: con Chivu l'esterno è rinato; Dimarco ribalta il Pisa, la sassata di Malinovskyi e tutti gli altri gol Serie A Enilive; Borussia Dortmund-Inter 0-2, 5 verità: Niko Kovac disastroso, Dimarco geniale. Sassuolo-Inter, il risultato in diretta LIVED?u001c?W?;?u0011k??Qu0014C???vIe????fS????pZb:?aR hZcZ???u0002L??}u0018??4? (u0002$g',???Osp?W?u0013&xHu0011f???u0007u0014??7?bA??u0016?u0014???u0017+*d?u0015?44 ;???PJ????m??f?c2?=f??a?u0004?u000 ... sport.sky.it Inter, fattore Dimarco: 12esimo assist stagionale. Nelle ultime 8 gare numeri irrealiSegui qui la diretta testuale di Sassuolo-Inter su TMW Altro assist per Federico Dimarco, il secondo della sfida fino a qui contro il Sassuolo: dopo la. tuttomercatoweb.com EVENTI SPORT SPETTACOLO CULTURA CHAMPIONS LEAGUE 2025 & 2026. SPAREGGI PLAYOFF ACCESSO AGLI OTTAVI FINALE SQUADRE ITALIANE : INTER- ATALANTA- JUVENTUS. #ottavidifinale #championsleague #spareggi CHAMPIONS facebook Quasi 36 anni dopo l’ultima volta, Inter e Pisa regalano spettacolo a San Siro 21/10/1990: Inter 6-3 Pisa 23/01/2026: Inter 6-2 Pisa Corsi e ricorsi x.com

