Sperona sul viale un' altra auto poi scappa a tutto gas | Ero sotto shock

Un incidente a Chiari si è risolto rapidamente grazie all’intervento dei carabinieri. Un’auto ha investito un’altra sul viale e, invece di fermarsi, è ripartita a tutta velocità. L’automobilista si è detto sotto shock e ha raccontato di non essersi fermato per paura. I militari hanno immediatamente avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciare il veicolo e il conducente poco dopo.

Un caso di omissione di soccorso si è risolto in tempi record a Chiari, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri del gruppo Radiomobile. Tutto è iniziato in Viale Mellini, dove una donna del 1972 ha fermato una pattuglia segnalando che la propria Audi A1 era stata appena speronata da.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Sperona Scappa In auto col cellulare, sperona la Polizia Municipale, scappa e finge il furto dell’auto Un giovane di 22 anni di Arzano è stato individuato e denunciato dalla Polizia Locale dopo aver speronato un agente durante un controllo, scappando poi e presentando una falsa denuncia di furto dell’auto. Auto sfonda la recinzione e vola nel vuoto, poi cade su un’altra auto: schianto shock in Italia Un incidente si è verificato in Italia, quando un'auto ha sfondato una recinzione e si è precipitata nel vuoto, per poi cadere su un'altra vettura. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. FAI ESPLODERE UN VEICOLO POI SFRECCIA VIA INCARICHI SETTIMANA 1 FORTNITE Ultime notizie su Sperona Scappa Argomenti discussi: Chiari, sperona un’Audi e scappa: identificato pirata della strada 22enne. Sperona sul viale un'altra auto, poi scappa a tutto gas: Ero sotto shockI militari hanno immediatamente avviato le ricerche sul territorio e, dopo pochi minuti, sono riusciti a rintracciare il veicolo sospetto in via Tagliata: si trattava di un’Alfa Romeo Mito ancora in ... bresciatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.