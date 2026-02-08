Sparita la targa con i nomi degli infoibati dall' abisso Plutone

Da triesteprima.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina una delle persone che ogni domenica si reca alla foiba Plutone ha notato che la targa con i nomi degli infoibati è scomparsa. La scoperta ha sorpreso tutti, perché nessuno si aspettava un gesto simile. La targa, posta all’ingresso del sito, era un punto di riferimento per chi vuole ricordare le vittime di quel terribile episodio. Ora la comunità si chiede chi possa averla portata via e perché. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Nei giorni scorsi in Carso è scomparsa la targa commemorativa posta all'imbocco della foiba Plutone. Ad accorgersene, prima delle 11 di questa mattina, una delle persone che si reca ogni domenica sul luogo a recare un omaggio. Mentre in città si avvicina il giorno del Ricordo, l'atto vandalico.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Approfondimenti su Foiba Plutone

Sparita la targa con i nomi degli infoibati nell'abisso Plutone

La targa commemorativa all’imbocco della foiba Plutone, in Carso, è sparita.

“Non se n’è mai andato”: la famiglia e il gruppo di pattinaggio ricordano Andrea Dall’Ara con una targa

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Foiba Plutone

Sparita la targa con i nomi degli infoibati nell'abisso PlutoneSe n'è accorta questa mattina, 8 febbraio, una persona che si reca regolarmente sul posto per portare un omaggio floreale. L'atto non è ancora stato rivendicato ... triesteprima.it

Sparita dal Genevieve la targa celebrativa dell’amministrazioneNon c’è davvero pace per la Geneviève. La scorsa notte è sparita la targa della discordia apposta dall’amministrazione comunale e criticata da più parti per la singolarità di riportare accanto al ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.