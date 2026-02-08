Sparita la targa con i nomi degli infoibati dall' abisso Plutone

Questa mattina una delle persone che ogni domenica si reca alla foiba Plutone ha notato che la targa con i nomi degli infoibati è scomparsa. La scoperta ha sorpreso tutti, perché nessuno si aspettava un gesto simile. La targa, posta all’ingresso del sito, era un punto di riferimento per chi vuole ricordare le vittime di quel terribile episodio. Ora la comunità si chiede chi possa averla portata via e perché. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Nei giorni scorsi in Carso è scomparsa la targa commemorativa posta all'imbocco della foiba Plutone. Ad accorgersene, prima delle 11 di questa mattina, una delle persone che si reca ogni domenica sul luogo a recare un omaggio. Mentre in città si avvicina il giorno del Ricordo, l'atto vandalico.

