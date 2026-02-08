Sorteggio per un soggiorno romantico? A San Valentino si può in alcuni ristoranti reggini

A San Valentino, alcuni ristoranti di Reggio Calabria offrono la possibilità di vincere un soggiorno romantico. Basta partecipare a un sorteggio organizzato per rendere speciale la serata. In città, giovani coppie e appassionati di cene a tema si preparano a vivere momenti di intimità e felicità, aspettando di scoprire se saranno tra i fortunati che potranno trascorrere una notte speciale con il proprio partner.

San Valentino si avvicina e con la ricorrenza più amorosa dell'anno si rincorrono anche i pensieri su cosa e come organizzare una serata indimenticabile per trascorrere con il compagno o la compagna e sua maestà Cupido, attimi di felicità.Occhi a cuoricini per una sorpresa romantica e diversa dal.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su San Valentino Restaurants Il misterioso appuntamento di Cannizzaro ai reggini per San Valentino, aspettando il candidato sindaco Nonostante il maltempo e l’allerta rossa, Francesco Cannizzaro prosegue con impegno le sue attività a Reggio Calabria. Pretty Woman” ritorna nei cinema liguri con un San Valentino romantico e sorprendente. Questa sera i cinema liguri proiettano nuovamente “Pretty Woman”. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su San Valentino Restaurants Argomenti discussi: Dal 212° del ranking al trono d'Australia, il capolavoro del lavavetri Edo. Work in progress… stiamo preparando un San Valentino perfetto, fatto di dolcezza, dettagli e tanto amore. Vieni a scoprirlo dal vivo Via Banchi 7 nero #sanvalentino #workinprogress #contidolciaria facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.