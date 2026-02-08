Soria para tutto il Getafe punisce | l’Alavés si arrende al cinismo degli Azulones

Il Getafe ha vinto 2-0 contro l’Alavés al Mendizorrotza, portando a casa tre punti fondamentali nella lotta per non retrocedere. La squadra di Madrid ha mostrato freddezza e determinazione, punendo gli avversari con due gol nel secondo tempo. L’Alavés ha cercato di reagire, ma non è riuscito a trovare il modo di risalire. A questo punto, il Getafe si avvicina alla salvezza, mentre i padroni di casa vedono complicarsi la classifica.

Il Getafe espugna il Mendizorrotza e porta a casa tre punti d’oro nella corsa alla salvezza, superando l’ Alavés per 0-2 nel match valido per la 23ª giornata della Liga. In una sfida decisa dagli episodi e dalle prestazioni individuali, a svettare è stato soprattutto il portiere ospite David Soria, autore di una serie di interventi prodigiosi che hanno tenuto a galla i suoi nel momento di massima pressione dei padroni di casa. Gli uomini di Bordalás, dopo aver sofferto nel primo tempo, hanno colpito nella ripresa con una fiammata di Luis Vázquez e hanno chiuso i conti dal dischetto con Iglesias, infliggendo una punizione severissima a un Alavés vivace ma poco concreto sotto porta.🔗 Leggi su Como1907news.com Approfondimenti su Getafe Alavés Alaves-Getafe (domenica 08 febbraio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Azulones attesi a Mendizorrotza Questa domenica alle 14, la Liga torna con uno scontro diretto tra Alaves e Getafe. Getafe-Elche (venerdì 28 novembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Fiducia agli Azulones nell’anticipo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Resty Soria. . Luoya n s akong duha k pare Jie Jie Pabelonia Jon Lord Tan Dueñas Murag di n ganahan mo lakang facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.