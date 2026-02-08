Il centrodestra si divide ancora, questa volta a causa di Roberto Vannacci. I sondaggi mostrano che il suo movimento, Futuro Nazionale, sta attirando consensi e creando tensioni tra i partiti tradizionali. Meloni guadagna terreno, ma l’effetto Vannacci pesa ancora, stimato intorno al 7%. La situazione politica italiana si muove rapidamente, e il nuovo scenario rischia di cambiare gli equilibri già nelle prossime settimane.

Il panorama politico italiano si trova a fare i conti con un nuovo scossone. L’ultima rilevazione dell’ Istituto Piepoli mette sotto la lente d’ingrandimento la nascita di Futuro Nazionale, il soggetto politico nato dallo strappo di Roberto Vannacci con la Lega. Sebbene il movimento sia appena nato e si attesti attualmente al 2%, dunque ancora al di sotto della soglia di sbarramento nazionale del 3%, la sua presenza sta già ridisegnando gli equilibri interni alla coalizione di governo, agendo come una variabile d’urto non indifferente per gli alleati storici. Fiducia in Meloni e l’incognita del bacino elettorale di destra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Sondaggi, l'effetto Vannacci spacca il centrodestra: Meloni sale, ma l'ombra del Generale vale il 7%

Il centrodestra si avvicina alle elezioni con il campo largo sempre più vicino.

I sondaggi politici mostrano che Meloni sale nei consensi, mentre l’Italia si divide su Trump.

