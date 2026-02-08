Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa femminile a Milano Cortina, portando a casa la medaglia che le mancava dopo i successi di Pyeongchang e Pechino. La campionessa italiana ha affrontato la pista con determinazione e ha chiuso con un risultato che entrerà nella storia dello sci italiano.

Dopo l'oro a Pyeongchang 2018 e l'argento a Pechino 2022, nella discesa femminile a Milano Cortina Sofia Goggia vince la medaglia mancante, quella di bronzo. La bergamasca chiude dietro a Breezy Johnson e a Emma Aicher,?diventando la prima atleta della storia a vincere tre medaglie olimpiche in discesa. Rivivi la sua gara e segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sofia Goggia, un bronzo che è storia! Guarda la sua discesa

La discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina si conclude con una medaglia di bronzo per Sofia Goggia.

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa libera di Cortina.

Goggia non trattiene l'emozione: Bronzo ultimo colore che mi mancava. Sono un po' dispiaciuta, ma...La sciatrice azzurra ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi di Milano-Cortina nella discesa libera femminile. A trionfare è stata Breezy Johnson ... tuttosport.com

Olimpiadi, Goggia bronzo nella discesa: Sono un po’ dispiaciuta. Brignone chiude decimaSono dispiaciuta perché l’attesa non è stata di semplice gestione. Un bronzo con un po’ di amaro in bocca per Sofia Goggia nella discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina. Si tratta della ... ilfattoquotidiano.it

Sofia Goggia c’è sempre! Terza medaglia di fila alle Olimpiadi! L’azzurra scrive la storia, bravissima! facebook

#MilanoCortina2026 Bronzoper Sofia #Goggia nella discesa libera sull'Olympia delle Tofane. Un po' di dispiacere per la campionessa, non completamente soddisfatta della gestione della gara, ma contenta di essersi confermata tra le più forti della disc x.com