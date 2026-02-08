Sofia Goggia la discesa vista da Casa Italia | incitamento e urlo di liberazione
A Casa Italia a Milano Cortina, i tifosi hanno seguito con il cuore la discesa di Sofia Goggia. Tra incitamenti e urla di sostegno, sembrava di essere in pista con lei. La passione degli spettatori si è fatta sentire forte, mentre la campionessa scendeva tra gli applausi.
Sofia Goggia in esclusiva al termine della prima prova Olimpica di discesa: Non ho spinto al massimo · Sci alpino; Quando e dove vedere Sofia Goggia, Federica Brignone e Lindsey Vonn nella discesa libera alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: orario e numeri di partenza; A che ora parte Sofia Goggia oggi, discesa Crans Montana 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Goggia con un buon finale nella prima prova cronometrata, rivedila.
Milano Cortina: Sofia Goggia è bronzo nella discesa libera. Caduta choc di Lindsey VonOlimpionica terza nella gara condizionata dalla caduta della campionessa Usa soccorsa con l'elicottero. Oro all'americana Johnson, argento alla tedesca Aicher, Pirovano sesta. Brignone decima, Delago ... ansa.it
Sofia Goggia, bronzo in discesa libera: vince l'americana Johnson, caduta choc per Lindsey Vonn. Fuori dal podio Federica BrignoneSofia Goggia non scende dal podio olimpico. Dopo l’oro a PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022, la campionessa azzurra si prende il bronzo nella discesa di Cortina. ilmessaggero.it
MILANO CORTINA | Sofia Goggia è bronzo nella discesa libera. L'olimpionica terza nella gara condizionata dalla caduta di Vonn. #ANSA facebook
Sofia Goggia nella storia! È bronzo nella discesa libera di #MilanoCortina2026: terzo podio di fila ai Giochi Olimpici!!! bit.ly/4rf2if5 @Fisiofficial @milanocortina26 x.com
