Sofia Goggia la discesa vista da Casa Italia | incitamento e urlo di liberazione

A Casa Italia a Milano Cortina, i tifosi hanno seguito con il cuore la discesa di Sofia Goggia. Tra incitamenti e urla di sostegno, sembrava di essere in pista con lei. La passione degli spettatori si è fatta sentire forte, mentre la campionessa scendeva tra gli applausi.

Nella seconda prova di discesa a Tarvisio, Nicol e Nadia Delago si sono distinte per ottimi tempi, con Nicol che ha siglato il miglior risultato.

La prima prova di discesa femminile a Cortina è stata annullata.

Vittoria sfumata per Goggia nella Discesa di Val d’Isere | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Milano Cortina: Sofia Goggia è bronzo nella discesa libera. Caduta choc di Lindsey VonOlimpionica terza nella gara condizionata dalla caduta della campionessa Usa soccorsa con l'elicottero. Oro all'americana Johnson, argento alla tedesca Aicher, Pirovano sesta. Brignone decima, Delago ... ansa.it

Sofia Goggia, bronzo in discesa libera: vince l'americana Johnson, caduta choc per Lindsey Vonn. Fuori dal podio Federica BrignoneSofia Goggia non scende dal podio olimpico. Dopo l’oro a PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022, la campionessa azzurra si prende il bronzo nella discesa di Cortina. ilmessaggero.it

