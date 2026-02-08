Sofia Goggia ha vinto il bronzo nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana, che aveva già conquistato l’oro a PyeongChang e l’argento a Pechino, si è presentata in pista con molta pressione. Non era la sua gara migliore e si vede: prima della discesa, ha rivelato di aver saltato molte sessioni di allenamento e di aver avuto incubi la notte prima. Nonostante tutto, si è presa il suo quarto podio olimpico. «Preferivo bissare l’oro, ma sono

Sofia Goggia ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, confermandosi sul podio a cinque cerchi di questa specialità dopo aver trionfato a PyeongChang 2018 ed essersi messa al collo l’argento a Pechino 2022. La fuoriclasse bergamasca ha chiuso al terzo posto con un ritardo di 59 centesimi dalla statunitense Breezy Johnson e di 55 centesimi dalla tedesca Emma Aicher, rispondendo in maniera reattiva dopo lo stop di ventidue minuti dovuto alla brutta caduta della statunitense Lindsey Vonn dopo un paio di secondi. Scesa con il pettorale numero 15, l’azzurra ha saputo reggere la tensione dell’interruzione e del nuovo riscaldamento, ma purtroppo un errore nella parte alta le ha impedito di dare la caccia al trionfo totale sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia bronzo alle Olimpiadi: “Preferivo bissare l’oro, ho saltato tantissimo. Ieri avevo gli incubi, ma…”

SOFIA GOGGIA A UN MESE DALLE OLIMPIADI #olimpiadi #sofiagoggia #milanocortina2026 #sci #dolomiti

Nella sua pista, nella sua Cortina, Sofia Goggia con le unghie e con i denti si va a prendere una medaglia di bronzo che fa la storia. Nessuno infatti è mai andato a medaglia in 3 competizioni consecutive nella stessa gara. Nessuno fino ad ora, nessuno prima facebook